Одна з найбільших ІТ-компаній України прогнозує уповільнення зростання галузі і зниження експортних надходжень

Якщо не розв’язати питання з бронюванням айтівців, їхнім виїздом за кордон, валютною політикою НБУ й податковим резидентством, зростання IT-індустрії уповільниться, а суми експортних надходжень знизяться.

Про це в межах IT Media Club заявив старший віцепрезидент зі стратегії та технологій GlobalLogic Андрій Яворський, передає dou.ua.

Великі суми експортних надходжень були пов’язані лише з вдалим першим кварталом, однак далі залучати нових клієнтів стає все складніше. Ймовірно, IT-індустрія цього року згенерує близько $7,7 млрд експортних надходжень, припускає Яворський. Це майже ідентична цифра до показників минулого року.

"За оптимальних обставин ми очікували зростання індустрії до $8-8,5 млрд. Однак, думаю, залишимося на тому ж рівні, що й були минулого року",–каже він.

За його словами, наразі індустрія "пожинає плоди успішного першого кварталу". Однак вже спостерігається натуральний відтік бізнесу: старі проєкти завершуються, а нові знайти непросто.

"Якщо у нас не вийде розв’язати проблему виїзду, безпеки та низку інших нагальних питань, буде складніше знаходити нові завдання людям. Зростання індустрії уповільниться", – зазначив Яворський.

Водночас за словами представника GlobalLogic, наразі немає суттєвих зрушень у питаннях бізнес-подорожей для айтівців, їхнього бронювання. Немає і зрушень, що стосуються валютної політики НБУ та набуття податкового резидентства тимчасово переміщених осіб в інших країнах.

На думку експерта, законопроєкти, які подають окремі народні депутати, не надто дієві. У парламенті їх можуть розглядати дуже довго, зауважує експерт.

Як повідомлялося, ІТ-компанії очікують дозволу на виїзд за кордон для співробітників найближчими тижнями.

Нагадаємо, за 5 місяців 2022 року експорт IT-послуг зріс на 27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Крім того, цього року експорт IT-послуг зайняв 46% від загального експорту, тоді як у 2021-му ця цифра становила 37%.