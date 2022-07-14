Новини

Одна з найбільших ІТ-компаній України прогнозує уповільнення зростання галузі і зниження експортних надходжень

2 93614
Одна з найбільших ІТ-компаній України прогнозує уповільнення зростання галузі і зниження експортних надходжень
Якщо не розв’язати питання з бронюванням айтівців, їхнім виїздом за кордон, валютною політикою НБУ й податковим резидентством, зростання IT-індустрії уповільниться, а суми експортних надходжень знизяться.

Про це в межах IT Media Club заявив старший віцепрезидент зі стратегії та технологій GlobalLogic Андрій Яворський, передає dou.ua.

Великі суми експортних надходжень були пов’язані лише з вдалим першим кварталом, однак далі залучати нових клієнтів стає все складніше. Ймовірно, IT-індустрія цього року згенерує близько $7,7 млрд експортних надходжень, припускає Яворський. Це майже ідентична цифра до показників минулого року.

"За оптимальних обставин ми очікували зростання індустрії до $8-8,5 млрд. Однак, думаю, залишимося на тому ж рівні, що й були минулого року",–каже він.

За його словами, наразі індустрія "пожинає плоди успішного першого кварталу". Однак вже спостерігається натуральний відтік бізнесу: старі проєкти завершуються, а нові знайти непросто.

"Якщо у нас не вийде розв’язати проблему виїзду, безпеки та низку інших нагальних питань, буде складніше знаходити нові завдання людям. Зростання індустрії уповільниться", – зазначив Яворський.

Водночас за словами представника GlobalLogic, наразі немає суттєвих зрушень у питаннях бізнес-подорожей для айтівців, їхнього бронювання. Немає і зрушень, що стосуються валютної політики НБУ та набуття податкового резидентства тимчасово переміщених осіб в інших країнах.

На думку експерта, законопроєкти, які подають окремі народні депутати, не надто дієві. У парламенті їх можуть розглядати дуже довго, зауважує експерт.

Як повідомлялося, ІТ-компанії очікують дозволу на виїзд за кордон для співробітників найближчими тижнями. 

Нагадаємо, за 5 місяців 2022 року експорт IT-послуг зріс на 27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Крім того, цього року експорт IT-послуг зайняв 46% від загального експорту, тоді як у 2021-му ця цифра становила 37%.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • Ali Babaika
    А що коментувати?

    Сам з АйТі. Коли всі впряглись напочатку весни, то і подакти відразу платили, і так чимало (в рази більше податків) напряму ЗСУ закидали. А коли суди Бєні списують мільярди боргів, випускають лише кварталівців та портнових, курс за яким наші сім"ї розраховуються за кордоном відпустили, а валюту й надалі купують у експортерів за 29 грн /USD, то хєр вам, а не надходження, нешановні чиновники.

    Все поки що на закордонних рахунках, у крипті або інше. Сюди заводиться лише частина для сплати податків за 2 квартал та на допомогу ЗСУ. Останнє - переважно через PayPal або у вигляді реальних речей: машини / тепловізори / коптери / аптечки. Так як нових надходжень майже нема, то за 3-й квартал на податки буде нуль.

    Отака х*йня, малята.
  • Dmitry 864861d4
    А коментарів просто повно, агов люди, це до речі нас усіх касається, це була єдина прибуткова галузь, нікому як завжди не цікаво, всім цікаво хто кого куди послав і побив, і що вчудив?
  • Oleksii Lopasov 15eb0f27
    Не чушь, я делаю аналогично. Все на зарубежных счетах. Хер им, а не деньги. Не позволю залезать себе в карман просто так!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини