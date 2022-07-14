США готові зняти обмеження на експорт російської нафти за умови обмеження ціни

США пропонують дозволити Росії безперешкодно постачати нафту країнам-споживачам за умови обмеження цін на неї, інакше країни Заходу вдадуться до більш суворих заходів, які заблокують значну частину експорту російських енергоносіїв.

Про це міністр фінансів США Джанет Єллен заявила під час пресконференції в Індонезії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми пропонуємо виняток, який дозволить Росії експортувати нафту, поки ціна не перевищує рівня, який ще належить встановити. В іншому випадку Росія опиниться в ситуації, в якій буде повністю відрізана від найважливіших послуг (пов’язаних з транспортуванням нафти, – ред.), що, ймовірно, перекриє експорт суттєвого обсягу російської нафти", – заявила Єллен

"Я думаю, з російської точки зору, що Росія мала б погодитися з граничною ціною на її нафту, оскільки в іншому випадку щодо Росії буде задіяна суворіша стратегія", – додала вона.

За словами Єллен, ЄС, США, а також, ймовірно, Велика Британія розглядають запровадження заборони на страхування та надання фінансових послуг, необхідних для експорту нафти. Вона наголосила, що дотримання цінових обмежень для Росії все ще приноситиме їй прибуток у той час, як заборона, навпаки, позбавить її великої частини доходу.

Водночас очільниця Мінфіну США зауважила, що без запровадження обмеження цін на нафту або цінового виключення із запланованої заборони спостерігатиметься набагато більше зростання світових цін.

При цьому вона висловила сподівання, що Китай та Індія підтримають обмеження цін на російську нафту.

"Я сподіваюся, що Китай та Індія зрозуміють, що дотримання стелі цін буде служити їхнім інтересам щодо зниження вартості, яку вони платять за російську нафту", – сказала Єллен.

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Напередодні видання The Wall Street Journal (WSJ) повідомило, що Єллен обговорювала із заступником прем'єра Держради КНР Лю Хе можливість запровадження "стелі" цін на російську нафту, вони домовилися продовжити роботу над цим питанням.

Голова Мінфіну США цього тижня здійснює турне країнами Азії, щоб обговорити санкції проти Росії та запровадження стелі цін на російську нафту. Західні ЗМІ з посиланням на документ міністерства повідомляли, що Єллен, зокрема, 12-13 липня проведе двосторонні зустрічі в Токіо, потім, 15-16 липня, зустрінеться на Балі з посадовими особами з G20, які займаються фінансовими питаннями, а 19 липня голова американського Мінфіну збирається провести переговори у Сеулі.

Як повідомлялося, за даними агентства Bloomberg, США разом із союзниками обговорюють можливість запровадження стелі на ціну російської нафти у діапазоні $40-60 за барель.

У червні лідери країн G7 на саміті в Баварії домовилися про введення в майбутньому ліміту цін на російську нафту. Така пропозиція пов’язана із занепокоєнням західних країн через те, що ембарго на російську нафту з боку США та ЄС лише призвело б до зростання цін на цей енергоресурс у світі.

Видання Politico зазначало, що США пропонували досягти ліміту цін на російську нафту, вивівши з-під дії санкцій у сфері страхування вантажоперевезень лише ті країни, які погодяться купувати її не більше ніж за встановленою максимальною ціною. Також країни G7 можуть діяти разом із позиції покупців, щоб сприяти зниженню цін.

Лідери країн G7 також домовилися вивчити можливість запровадження повної заборони на послуги з перевезення нафти та нафтопродуктів з Росії, поки їх не продаватимуть за граничною ціною, узгодженою міжнародною спільнотою.

Нагадаємо, у березні США заборонили імпорту нафти з Росії. На початку червня ЄС затвердив шостий пакет антиросійських санкцій, який передбачає заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Зазначається, що поетапна відмова від нафти займе у ЄС близько півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців.

При цьому Угорщина отримала виключення з ембарго на постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Певні поступки зроблено і для Словаччини, яка також зможе продовжити імпорт нафти з Росії цим трубопроводом. Однак через вісім місяців нафту, що поставляється по ньому, можна буде використовувати для виробництва продукції лише для внутрішнього ринку і для експорту нафтопродуктів до сусідньої Чехії ще протягом ще десяти місяців. Хорватія також збереже можливість імпортувати з Росії деякі нафтопродукти.