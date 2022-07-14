Велика Британія виділить Україні 2,5 мільйона фунтів для розслідування воєнних злочинів РФ
Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що пакет буде використано для допомоги Генеральній прокуратурі України у розслідуванні злочинів, зокрема сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією.
Гроші будуть надані в межах підтримки Великої Британії Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у партнерстві з ЄС і США.
"Докази жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, і розповіді з перших рук, які я почула від тих, хто вижив, залишаться зі мною назавжди. Але ще сильнішою є рішучість українського народу відповісти на ці жорстокості, яку я бачу. Я рада, що експертиза та фінансування Великої Британії допоможуть Генеральній прокуратурі викрити ці злочини та притягнути винних до відповідальності", – заявила амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.