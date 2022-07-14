Велика Британія виділить Україні 2,5 мільйона фунтів для розслідування воєнних злочинів РФ

Уряд Великої Британії оголосив про пакет допомоги Україні на 2,5 млн фунтів стерлінгів длярозслідування військових злочинів.

Про це повідомляє Sky News.



Зазначається, що пакет буде використано для допомоги Генеральній прокуратурі України у розслідуванні злочинів, зокрема сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією.



Гроші будуть надані в межах підтримки Великої Британії Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у партнерстві з ЄС і США.



"Докази жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, і розповіді з перших рук, які я почула від тих, хто вижив, залишаться зі мною назавжди. Але ще сильнішою є рішучість українського народу відповісти на ці жорстокості, яку я бачу. Я рада, що експертиза та фінансування Великої Британії допоможуть Генеральній прокуратурі викрити ці злочини та притягнути винних до відповідальності", – заявила амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.