Медіахолдинг Ахметова повернув державі ліцензії телеканалів та друкованих ЗМІ

"Медіа Група Україна" (МГУ) Ріната Ахметова повернула державі ліцензії на всі свої телеканали, ОТТ-платформу Oll.tv та друковані медіа.

Про це голова Нацради з питань теле- і радіомовлення Ольга Герасимʼюк повідомила виданню "Forbes Україна".

Вона уточнила, що затвердити рішення про повернення ліцензій МНГ Нацрада може вже 21 липня.

Герасимʼюк додала, що у подальшому буде оголошено конкурс на розподіл цих ліцензій, однак навряд чи на них буде попит.

"Я не думаю, що наразі є претенденти на ці ліцензії. Якщо так, то вони просто будуть лежати", – сказала голова Нацради.

Йдеться про ліцензії 10 ефірних та супутникових телевізійних каналів ("Україна", "Україна 24", "Футбол 1/2/3", НЛО TV, Індиго TV), а також ОТТ-платформи Oll.tv.

Своєю чергою у пресслужбі Мінʼюсту повідомили, що отримали ліцензії на друковані медіа від МГУ.

МГУ володіє інтернет-ресурсами "Сьогодні" і Vogue (сайт і друкований журнал). Раніше в МГУ повідомляли, що механізм співпраці із Vogue буде визначено окремо з власником бренду CondeNast.

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Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

В SCM уточнювали, що процес анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох, на цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).