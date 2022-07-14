Сейм Латвії затвердив заборону на імпорт російського газу з 2023 року

Сейм Латвії 14 липня ухвалив в остаточному читанні поправки до закону про енергетику, які передбачають заборону на постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.

Ухвалено також правила для конкретних випадків погодження з регулюючими органами інших держав ЄС способів забезпечення заборони на постачання природного газу з Росії, передає Інтерфакс-Україна.

Ці правила будуть застосовуватись у тих випадках, коли латвійський оператор системи транспортування та зберігання природного газу Conexus Baltic Grid домовлятиметься з оператором іншої держави про створення єдиної системи передачі природного газу.

Проти рішення про повну заборону газу із Росії виступала Latvijas gaze. Так, голова правління АТ Latvijas gaze Айгар Калвітіс на початку квітня 2022 року говорив, що таке рішення викличе енергетичну кризу в Латвії та спричинить підвищення цін для споживачів, оскільки воно фактично змусить Latvijas gaze закуповувати запаси газу за історично рекордною ціною та зберігати його в Інчукалнському підземному сховищі. У зв'язку з цим доведеться говорити про підтримку домашніх господарств, яка субсидується державою, надавати котру уряд почав уже на початку цього року за більш низьких цін на газ, оскільки тариф буде значно вищим.

Щодо закупівель скрапленого природного газу компанія була налаштована скептично: як говорила у квітні представниця Latvijas gaze Анастасія Петере, компанія розгляне можливості закупівлі СПГ, проте де і скільки СПГ можна було б закупити і як його доставити, поки що незрозуміло.

У 2017 році відповідно до вимог ЄС та поправок до закону Латвії про енергетику від газового концерну Latvijas gaze було відокремлено напрям зберігання та магістральної передачі газу (Conexus Baltic Grid), а функції розподілу природного газу були передані 100% "дочці" (Gaso).

Латвія, як і її сусідки – Литва та Естонія, неодноразово заявляла про готовність припинити закупівлю газу в Росії через війну, розв'язану Росією проти України.

Раніше повідомлялося, що в Латвії планують побудувати власний СПГ-термінал.