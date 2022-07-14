"Укргазвидобування" зменшило видобуток газу з початку великої війни на 6%

"Укргазвидобування" з початку повномасштабної війни Росії проти України до червня-липня 2022 року скоротило видобуток природного газу на 6%

Про це йдеться в біржовому повідомленні Kondor Finance Plc. – емітента єврооблігацій НАК "Нафтогаз України", передає Інтерфакс-Україна.

За оцінками керівництва НАК "Нафтогаз України", приблизно 94% добового видобутку газу групи перебувають під високим ризиком вимушеного припинення через близькість видобутку до лінії фронту.

При цьому наголошується, що війна мала руйнівний вплив на внутрішній ринок природного газу України. Масова міграція населення призвела до скорочення кількості побутових споживачів, значного спаду економіки та бізнесу, а також до нездатності підприємств, критично важливих комунальних служб та домогосподарств платити за спожитий газ.

Це у свою чергу призводить до збільшення заборгованості постачальників газу та негативно впливає на ліквідність. Зокрема, у першому кварталі 2022 року заборгованість споживачів перед групою "Нафтогазу" за природний газ зросла на 46 млрд грн (близько $1,5 млрд).

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Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України", який на початку цього тижня попросив про відстрочку виплат за єврооблігаціями на два роки, звернеться з такою самою пропозицією до всіх інших міжнародних кредиторів.

Як повідомлялося, на початку тижня НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплату купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Термін голосування за пропозиціями спливає вдень 21 липня, а збори та оголошення результатів призначено на 26 липня.

Це оголошення призвело до падіння котирувань єврооблігацій НАК з погашенням у 2024 році на Франкфуртській біржі, згідно з інформацією на її сайті, з 29% до 10% від номіналу, а єврооблігацій-2026 – з 24,44% до 20% від номіналу.

Зараз на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%. "Нафтогаз" має погасити єврооблігації на $335 млн 18 липня 2022 року.

Крім того, "Нафтогаз" залучав кредитні кошти з інших джерел, зокрема від ЄБРР.

Як повідомлялося, у жовті 2020 року "Нафтогаз" хотів викупити доларові єврооблігації на $335 млн із погашенням у 2022 році за рахунок випуску нових семирічних єврооблігацій, проте потім відмовився від розміщення нових паперів під 8,95% та викупу. Після цього НАК планував повернутися до розміщення нових євробондів у 2021 році, однак цього так і не сталося.