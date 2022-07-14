Прем’єр Канади назвав "важким" рішення повернути турбіну для російського "Північного потоку"

Рішення повернути Німеччині газову турбіну для російського газопроводу "Північний потік" (Nord Stream) було дуже складним для Канади, але необхідним для збереження єдності союзників.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжимо запроваджувати все потужніші санкції, однак слід пам’ятати, що вони направлені не проти наших союзників, а проти Путіна та його посіпак. Саме тому ми ухвалили це складне рішення, аби допомогти нашим союзникам", – сказав Трюдо.

На його переконання, повернення турбіни дозволить упевнитися, що "у Європі не лише уряди, а й населення незмінно та щедро підтримують Україну".

Водночас Трюдо запевнив, що "Канада залишається одним із найбільших союзників та друзів України".

"Ми надали економічну допомогу на мільярди доларів, значний арсенал зброї. І ми не єдині в цьому. Європейські країни, особливо Німеччина, суттєво посилили свої зусилля із підтримки України", – наголосив прем’єр-міністр Канади.

За його словами, "нам необхідно триматися разом, особливо поставши перед намаганнями Росії використовувати енергетичну політику як зброю та розділити нас".

Читайте також: Угорщина блокуватиме санкції проти "Газпрому" чи "Газпромбанку", – Сіярто

Як повідомлялося, 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Президент Володимир Зеленський розкритикував це рішення, назвавши його небезпечним. За його словами, рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.