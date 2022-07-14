Експорт українських товарів впав за пів року на 24%, – митниця
Про це свідчать дані Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з ними, Україна в першому півріччі до січня-червня 2021 року збільшила експорт товарів до країн ЄС на 13% – до $13,4 млрд, одночас імпорт з цих країн зменшився на 10% – до $11,65 млрд. Загалом товарообіг з ЄС у 2022 році становив $25 млрд.
При цьому товарообіг у доларовому обчисленні із країнами СНД впав за пів року на 38%. Зокрема, імпорт з цих країн зменшився на 27% – до $3,7 млрд, а український експорт впав на 54%, до $1,47 млрд.
У структурі імпорту Україна постачання товарів з ЄС становлять 46%, із СНД – 15%, з інших країн – 39%. Щодо структури експорту, то 59% товарів Україна постачала до країн ЄС, 35% – до інших країн, 6% – до інших країн.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія створила платформу для підтримки експорту українських товарів.