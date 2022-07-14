МВФ виступив проти реструктуризації боргів України (оновлено)

Наразі Україна акуратно обслуговує свій державний борг і у Міжнародному валютному фонді (МВФ) очікують, що така ситуація збережеться і надалі, проте закликають підтримати країну шляхом надання додаткового грантового фінансування.

Про це представник МВФ Джеррі Райс заявив на традиційному брифінгу у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна акуратно обслуговує свої зобов'язання. І ми очікуємо, що це продовжиться", – сказав представник МВФ.

Відповідаючи на уточнююче питання щодо того, чи надавав МВФ рекомендації Україні запросити заморожування платежів чи щось таке, Райс зазначив, що він не має жодної іншої позиції, крім заявленої вище.

Представник МВФ нагадав, що Фонд на початку війни виділив Україні кредит $1,4 млрд і підтримує за рахунок розподілу SDR, які надходять від урядів країн-партнерів. Він уточнив, що Фонд створив спеціальний рахунок під своїм адмініструванням для підтримки України, яким вже скористалися Канада, Німеччина, Нідерланди.

"Ми очікуємо більшого найближчими днями", – додав Райс.

Він наголосив, що МВФ наразі вважає пріоритетним саме грантове фінансування для України.

"У короткостроковій перспективі це найкраща форма допомоги, яку може надати міжнародне співтовариство з огляду на військову ситуацію та характер потрясінь. І це дозволило б українському уряду продовжувати свою діяльність без додаткових боргів, що є важливим аспектом цього питання", – підсумував представник Фонду.

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Як повідомлялося, наприкінці червня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що український уряд вивчає можливість реструктуризації державного боргу, оскільки можливості фінансування спустошеної війною країни ризикують вичерпатися.

За даними співрозмовників агентства, наразі розглядається кілька сценаріїв, а прийняття остаточного рішення не очікується до кінця літа. Bloomberg зазначає, що у вересні Україна має сплатити $1,4 млрд за зовнішнім боргом без урахування відсотків.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів.