Рахунки за опалення у Німеччині можуть зрости щонайменше втричі, – регулятор
Про це керівник Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер розповів німецькому інформаційному агентству RND, пише DW.
"Для тих, хто зараз отримує рахунки за опалення, платежі вже подвоюються – і це без урахування війни в Україні", – зазначив Мюллер.
"Із 2023 року клієнти повинні бути готові до того, що рахунки зростуть щонайменше втричі", – сказав він, додавши, що ринкові ціни в деяких випадках зросли в сім разів.
Людям потрібно буде зробити фінансові положення, попередив керівник мережевого агентства.
"Це не вплине на всіх споживачів одразу чи повністю, але в якийсь момент за це доведеться заплатити. Ось чому зараз має сенс заощаджувати більше", – сказав Мюллер.
Він сказав, що вищі витрати на закупівлі можна покрити субсидіями для газових компаній або перекласти витрати на споживачів, пропонуючи державну допомогу тим, хто не в змозі платити підвищені ціни.
Німеччина значною мірою покладається на імпортований російський газ, поставки якого скоротилися після того, як Кремль наказав своїм військам вторгнутися в Україну.
Тим не менш, Мюллер сказав, що приватні домогосподарства будуть захищені під час енергетичної кризи згідно з німецьким і європейським законодавством.
"Навіть за найгіршого сценарію Німеччина продовжить отримувати газ із Норвегії та з терміналів у Бельгії та Голландії, а незабаром і безпосередньо з терміналів на узбережжі Німеччини", – підкреслив він.
За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.
Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.
Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.
11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.