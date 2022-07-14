Рахунки за опалення у Німеччині можуть зрости щонайменше втричі, – регулятор

Енергетичний регулятор Німеччини підрахував, що наступного року місячні рахунки за опалення можуть зрости втричі через значне скорочення імпорту російського газу.

Про це керівник Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер розповів німецькому інформаційному агентству RND, пише DW.

"Для тих, хто зараз отримує рахунки за опалення, платежі вже подвоюються – і це без урахування війни в Україні", – зазначив Мюллер.

"Із 2023 року клієнти повинні бути готові до того, що рахунки зростуть щонайменше втричі", – сказав він, додавши, що ринкові ціни в деяких випадках зросли в сім разів.

Людям потрібно буде зробити фінансові положення, попередив керівник мережевого агентства.

"Це не вплине на всіх споживачів одразу чи повністю, але в якийсь момент за це доведеться заплатити. Ось чому зараз має сенс заощаджувати більше", – сказав Мюллер.

Він сказав, що вищі витрати на закупівлі можна покрити субсидіями для газових компаній або перекласти витрати на споживачів, пропонуючи державну допомогу тим, хто не в змозі платити підвищені ціни.

Німеччина значною мірою покладається на імпортований російський газ, поставки якого скоротилися після того, як Кремль наказав своїм військам вторгнутися в Україну.

Тим не менш, Мюллер сказав, що приватні домогосподарства будуть захищені під час енергетичної кризи згідно з німецьким і європейським законодавством.

"Навіть за найгіршого сценарію Німеччина продовжить отримувати газ із Норвегії та з терміналів у Бельгії та Голландії, а незабаром і безпосередньо з терміналів на узбережжі Німеччини", – підкреслив він.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.