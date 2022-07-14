Путін заборонив розрахунки криптовалютою

Президент Росії Владімір Путін підписав закон, який прямо забороняє використання цифрових фінансових активів (ЦФА) та утилітарних цифрових прав (УЦП) як засобів платежу на території Росії.

Відповідний закон Держдума РФ ухвалила в остаточному третьому читанні минулого тижня, повідомляє РБК.

Агентство зауважує, що до прийняття цього закону в російському законодавстві прямої заборони використання таких активів, зокрема криптовалют, у якості засобу платежу не було.

Крім заборони на використання ЦФА та УЦП при оплаті товарів та послуг, документ зобов'язує операторів обміну ЦФА відмовляти в угодах, де можливе використання таких активів у якості грошового сурогату.

Документ містить застереження, що заборона може бути знята в окремих випадках, передбачених федеральними законами.

Закон набуде чинності через 10 днів після офіційного опублікування.