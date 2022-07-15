Німеччина виділить 1 мільйон євро на розслідування воєнних злочинів в Україні

Німеччина виділить Міжнародному кримінальному суду (МКС) додатково 1 млн євро для розслідування воєнних злочинів в Україні.

Про це сказав державний міністр МЗС Німеччини Тобіас Лінднер, передає Укрінформ.

"Федеральний уряд Німеччини підтримає роботу Міжнародного кримінального суду додатково ще 1 млн євро та направленням своїх експертів. Українські судмедексперти отримають для судово-медичної експертизи з Німеччини необхідний матеріал", – повідомив Лінднер.

За його словами "повідомлення про серйозні порушення прав людини та воєнні злочини, які надходять з початку війни, шокували та обурили нас. Ми маємо зробити все можливе, щоб винуватці в найтяжчих злочинах не залишилися безкарними".

За словами Лінднера, наразі важливо збирати та аналізувати свідчення і таким чином створити основу для правового опрацювання. Під час конференції Німеччина планує зробити свій внесок для того, щоб забезпечити швидкий прогрес у цій роботі.

Раніше повідомлялося, що віце-прем’єр-міністр Великої Британії Домінік Рааб 6 червня 2022 року оприлюднив другий пакет підтримки для розслідування воєнних злочинів в Україні Міжнародним кримінальним судом (МКС).

На додаток до фінансування в розмірі 1 млн фунтів стерлінгів, наданого на початку цього року, буде запропоновано спеціальну юридичну та поліцейську групу для підтримки розслідування.