У Єврокомісії заявили про можливість конфіскації заморожених активів Росії на користь України

Європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс вважає за можливе конфіскацію з подальшою передачею Україні російських активів, які перебувають під санкціями ЄС, включно із замороженими активами центробанку Росії.

Про це Рейндерс заявив на пресконференції у Гаазі, яка відбулася після закінчення міжнародної конференції Ukraine Accountability Conference, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо попросити держави-члени передати конфісковані кошти у спільний фонд, щоб допомогти Україні, щоб віддати гроші українському народу. І ми маємо подивитися, чи можна зробити ще більше і спробувати розглянути, чи можливо конфіскувати активи Центрального банку Росії, – це щоб дати вам дуже конкретний приклад. Звичайно, ми хочемо, щоб був зв'язок із кримінальними злочинами", – сказав Рейндерс у відповідь на запитання журналістів.

Він нагадав, що вже було ухвалено рішення, яке дозволило заморозити активи Центрального банку РФ (йдеться про санкції ЄС для РФ, ухвалені 26 лютого у відповідь за вторгнення в Україну, – ред.).

"Це можна робити досить тривалий період часу. Ідея, звичайно, полягає в тому, щоб Росія взяла участь у реконструкції, якщо ні – то буде можливим продовжувати тримати замороженими активи Центрального банку Росії. Це набагато більші гроші, ніж активи олігархів. Можливо, ми говоримо про 200-300 млрд у США та Європі", – зазначив єврокомісар.

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Рейндерс також повідомив, що станом на сьогодні вже заморожені активи російських олігархів на суму 13,8 млрд євро.

"Нерухомість ще знаходиться в руках олігархів і компаній, але можливо просуватися далі і організувати законодавчий процес, шлях, щоб конфіскувати такі активи, якщо, звичайно, є зв'язок із кримінальними злочинами, корупцією, відмиванням фінансів. Ми вже попросили Раду ЄС, Європейський парламент розширити список злочинів ЄС, щоб увести покарання за уникнення санкцій. Таким чином, буде легше організувати конфіскацію", – додав він.

Єврокомісар нагадав, що ця пропозиція Єврокомісії вже отримала підтримку в Європейському парламенті, і тепер має бути рішення Ради ЄС, яке очікується "відразу після літа".

"І ми прийдемо з другим кроком, з другим законодавством – директивами вже у жовтні. Причому це (конфіскація) вже можливо в деяких державах-членах. Перша стадія – адміністративний процес – заморозити і потім, звичайно, в рамках законодавства, конфіскувати", – додав Рейндерс.

Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала використання заморожених російських активів для відновлення України.

Водночас голова Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив проти конфіскації російських активів, що потрапили під санкції, оскільки це, на його думку, суперечить основоположному для демократій праву власності.