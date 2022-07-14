Україна планує збільшити кількість пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною

Україна спільно з Угорщиною звернуться до Європейського Союзу за фінансуванням збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні.

Про це повідомив міністр сільського господарства Угорщини Івштан Надь на брифінгу.

"Колишні транзитні коридори вели через Чорне море. Сухопутні коридори мають дуже малу пропускну спроможність. Ми спільно звертатимемось до ЄС, щоб ми могли розвивати пропускну спроможність як з української, так і з угорської сторони. Ми стурбовані, яким буде продовольче забезпечення світу внаслідок війни. Ми зацікавлені, щоб рух товарів пришвидшився. Це не тільки угорський, український чи європейський інтерес. Це глобальний інтерес", – зазначив Надь.

Водночас міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський повідомив, що на сьогодні Україні потрібно експортувати 18 млн тонн минулорічного врожаю. Окрім того, наразі триває збір пшениці і невдовзі фермери збиратимуть ріпак.

"Для нас дуже важливо збільшити логістичні шляхи через Угорщину в Європу, розвивати інфраструктуру, яка пов’язана з вивезенням українського зерна, також задовільнити інтереси українського та угорського бізнесу щодо спільних проєктів. Оскільки ми рухаємось у ЄС, нам необхідно розширювати нові експортні напрямки в ЄС. Ми розуміємо, що потрібно визначити ділянки на кордоні, забезпечити автотранспортні можливості. Угорщина посідає конструктивну позицію, поставки вже тривають. У нас кількість пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною менша, ніж із Румунією чи Польщею, тому ми плануємо збільшити її і вже працюємо над цим", – наголосив Сольський.

Раніше повідомлялося, що товарний експорт України у січні-червні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року у доларовому обчисленні скоротився на 24% – до $22,73 млрд, імпорт – на 19%, до $25,3 млрд грн, таким чином дефіцит зовнішньої торгівлі у січні-червні цього року становив $2,56 млрд.