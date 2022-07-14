Макрон порадив європейцям економити на опаленні та освітленні

На випадок можливого відключення російського газу європейцям знадобиться загальна мобілізація зусиль – від диверсифікації джерел до економії енергії.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю місцевим телеканалам, передає Інтерфакс-Україна.

"Франція завдяки своїй енергетичній моделі мало залежить від російського газу – це менше 20% наших потреб. І ми вже розпочали диверсифікацію", – сказав Макрон.

Він повідомив, що Франція шукає газ у альтернативних постачальників із початку воєнного вторгнення РФ до України. Країна опрацьовує заходи для збереження обсягів газу, що використовуються, без участі РФ. Ішлося про таких постачальників, як Норвегія, Катар, Алжир, Сполучені Штати та інші.

"Ми відновлюємо резерви, щоб мати восени майже 100% наших запасів. І ми, французи, цього досягли. Інші економіки, зокрема Німеччина, набагато більш залежні від газу, і їм потрібно допомогти", – продовжив Макрон.

Нарешті, пояснив французький президент, держави ЄС мають колективно дотримуватися "логіки помірності".

"Я вже зараз проситиму установи державної адміністрації, наші великі промислові групи підготувати цього літа план, націлений на ситуацію, за якої споживається менше енергії", – повідомив Макрон.

Він розраховує на відповідальність суб'єктів, щоб "зробити зусилля та споживати менше" – економити на опаленні та освітленні.

Макрон вважає дуже корисною боротьбу проти "розбазарювання енергії".

"Це дуже добре для клімату та для (енергетичної, – ред.) незалежності", – сказав президент Франції.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі розробляють низку термінових економічних заходів, зокрема скорочення використання опалювальних систем, щоб пом'якшити наслідки можливого, на думку блоку, припинення постачання газу з Росії.

У проєкті відповідного документу містяться поради країнам-членам ЄС, які включають наступне: перехід на інші види палива як у промисловості, так і в енергетиці, а також інформаційні кампанії щодо скорочення використання систем опалення та охолодження та обов'язкові обмеження на період готовності до кризи.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.