Росія заборонила підприємствам із Болгарії та Чехії ремонтувати російські вертольоти

Росія відкликала свідоцтва в авіаремонтних підприємств Чехії та Болгарії, які займаються в тому числі ремонтом вертольотів типу "Мі".

Про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу, передає Інтерфакс.

"Ряд країн НАТО і ЄС продовжують здійснювати поставки військової техніки "київському режиму", а також планують організувати їх ремонт на промислових потужностях країн Східної Європи. Як відповідь російська сторона прийняла рішення про призупинення дії свідоцтв авіаремонтних підприємств, раніше виданих чеському підприємству "ЛОМ ПРАГА" та болгарським компаніям "Терем Летец" та "Авіонамс", – сказала Захарова.

За її словами, "таким чином, припиняється надання послуг з конструкторського технічного супроводу капітальних ремонтів гелікоптерів типу "Мі", абонентського обслуговування комплектів, експлуатаційний ремонт та документація, а також постачання запасних частин та комплектуючих виробів".

"Указані підприємства позбавляються права проводити роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням, ремонтом вертолітної техніки російського виробництва. У зв'язку з цим російська сторона знімає з себе відповідальність за безпечну експлуатацію гелікоптерів, відремонтованих на цих підприємствах", – наголосила офіційна представниця МЗС РФ.

У травні парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах. Чехія також підтримувала Україну ремонтом її техніки.

Крім того, в середині квітня стало відомо, що США в рамках нового пакету військової допомоги передають Україні гелікоптери Мі-17, які раніше призначалися для Афганістану. Росіяни назвали таку військову допомогу Україні "незаконною".