Суд передав в управління АРМА пов'язаний із російським бізнесом готель в Одесі

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), готелю "Моцарт" в Одесі, бенефіціаром якого виступає громадянин РФ.

Згідно з рішенням, оприлюдненим у Єдиному держреєстрі судових рішень, АРМА передано раніше заарештований готель загальною площею 3,9 тис. кв. м, зареєстрований за ВКФ "Вікторія". При цьому фактично вказаний готельний комплекс належить та підконтрольний трьом громадянам Російської Федерації, передає Інтерфакс-Україна.

Так, йдеться про готель "Моцарт" в Одесі. За даними Opendatabot, власником готелю виступає вказане у судовому рішенні ВКФ "Вікторія", а кінцевим бенефіціаром є Ліна Аківісон – дочка російського бізнесмена Ігоря Аківісона. Крім того, вона також є бенефіціаром одеських готелів "Аркадія", "Одеса" та "Центральний", а також є засновником двох російських підприємств, зареєстрованих у Санкт-Петербурзі.

"Досудове розслідування встановило, що зазначені готелі передано в іпотеку двом російським суб'єктам господарювання, бенефіціарними власниками яких є ті ж особи, які виступають власниками українських підприємств-власників готелів. Наявність такої схеми не виключає можливості здійснення постійних платежів на користь підприємств РФ та подальше фінансування озброєної агресії проти України", – йдеться у судовому рішенні.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада дозволила направити передані АРМА арештовані кошти на придбання військових облігацій.