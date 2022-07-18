Українські банки у травні вперше отримали прибуток з початку війни, – "Опендатабот"

У травні українські банки вперше після початку повномасштабних військових дій отримали прибуток – 6,1 млрд грн.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що основну частку прибутку (78% або 4,8 млрд грн) серед усіх українських банків заробив державний "Приватбанк". У невеликий плюс також вийшов "Укргазбанк" – 400 млн грн. Інші державні банки, як і раніше, зазнають збитків.

Банки з іноземним капіталом гуртом заробили за травень 1,96 млрд грн. Основний прибуток – це заробітки "ОТП банк" (1,1 млрд грн), "Райффайзен" (500 млн грн) та "Укрсиббанк" (400 млн грн).

Серед усіх банків з іноземним капіталом за 5 місяців 2022 року найбільше збитків зазнали "Прокредит" (700 млн грн) та "ОТП банк" (600 млн грн).

У групі банків із приватним капіталом лідує "Південний" із прибутком 0,3 млрд за 5 місяців 2022 року, другу позицію посідає ПУМБ із прибутком 0,22 млрд грн.

Також зазначається, що баланс українських банків із приватним капіталом залишався позитивним впродовж всіх місяців війни – на відміну від решти банків.

Загалом баланс українських банків все ще залишається негативним – мінус 1,3 млрд грн.