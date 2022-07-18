Без світла залишаються пів мільйона українців, – Міненерго

Міністерство енергетики повідомило, що внаслідок російської агресії близько 785 населених пунктів наразі знеструмлено.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, станом на 17 липня без електроенергії залишаються приблизно 579,8 тисячі споживачів. Зокрема, у Донецькій області – близько 325,4 тисячі, у Луганській – понад 128,2 тисячі, у Миколаївській – 38,05 тисячі, у Харківській – 35,2 тисячі споживачів.

Водночас за добу енергетики відновили електропостачання в Донецькій області для 5,7 тис. споживачів, у Харківській – 3,1 тис., у Запорізькій – 450 споживачам.

Без газопостачання залишаються понад 245,3 тисячі абонентів.