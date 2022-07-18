"Укрпошта" та "Укрзалізниця" доставили 2 мільйони посилок

"Укрпошта" з квітня відправила багажними вагонами "Укрзалізниці" 2 млн відправлень.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Зазначається, що 11 вагонів доставляють пошту із 6 українських міст – Львова, Івано-Франківська, Одеси, Харкова та Дніпра до Києва та у зворотному напрямку.

За цей період найбільше посилок надійшло до Києва зі Львова та Харкова – це 28%, а із Києва – до Львова, Дніпра, Харкова, що склало 31% від загальної кількості посилок.

Всього було виконано 718 рейсів. Найбільша кількість рейсів була у червні, що в порівнянні із квітнем зросла на 55%. Також й кількість доставлених посилок зросла на 55% – із 477 тис. посилок у квітні до 741 тис. посилок у червні.

"За три місяці співпраці вже надійшли до своїх адресатів 2 млн відправлень. До того ж цей канал доставки також прискорив надходження гуманітарних вантажів до Харкова, де зараз важка ситуація, та Дніпра, куди потрапляє багато переселенців із зони бойових дій. Крім того, він використовувався і для релокації підприємств із східних областей", – сказав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Адресувати посилку можна до будь якого населеного пункту, де працює відділення "Укрпошти". До кінцевого пункту призначення вантажі, які надійшли залізницею, Укрпошта доставляє магістральними автомобілями.

Також відбуваються відправлення гуманітарних вантажів. Їх прийом проводиться лише у тих відділеннях, що розміщені поруч із центральними залізничними вокзалами.

Із 9 квітня гуманітарний вантаж можна оформити до відправлення із Львова, Києва, Дніпра , Одеси та Харкова. Або оформити відправлення у "особистому кабінеті" на сайті Укрпошти.

Для гуманітарних вантажів діє спеціальний тариф. Вартість одного відправлення вагою до 30 кг та найдовшою стороною до 70 см складає 25 грн. Проте, якщо у волонтерів наразі немає можливості сплатити за вартість посилок, відправлення буде прийняте безкоштовно до відправлення і вартість доставки буде покриватися за рахунок залучення коштів благодійних фондів. Сплата за рахунок отримувача неможлива.

Термін зберігання посилки у місті призначення – до 14 днів. Після цього, у разі якщо отримувач не забрав посилки, "Укрпошта" передає їх волонтерським організаціям та фондам.

Як повідомлялося, у квітні "Укрпошта" після 21 року перерви відновила доставку відправлень залізницею.