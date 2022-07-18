Ціни на автогаз впали нижче 33 гривень за літр

За вихідні, з 15 до 18 липня, низка українських мереж АЗС знизили ціни на автогаз.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема продукт у мережі WOG здешевшав на 74 копійки – до 33,24 грн/л. На 1,9 грн зменшила ціни столична мережа KLO, на 3 грн – "Авантаж".

На 2,37 грн і 1,1 грн – до 31,86 і 32,09 грн/л – автогаз здешевшав в мережах SOCAR і Shell відповідно.

На 0,2-1,5 грн/л знизили ціни AMIC, "Приват", VostokGaz, BVS, "Катрал", "Автотранс", Chipo та інші мережі.

У середньому по країні за вихідні автогаз здешевшав на 58 копійки – до 32,94 грн/л.