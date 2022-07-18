Окупанти знищили ракетою елеватор із зерном на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області російська ракета зруйнували склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна.

Про це повідомив очільник обласної війькової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Ворог обстріляв Синельниківський район. Ракета поцілила у елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна", – зазначив він.

Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї – пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. Крім того, були влучання у приватне обійстя місцевих мешканців.

Попередньо, під час атаки люди не постраждали.