НАБУ завершило слідство у справі затриманого на хабарі нардепа від "Слуги народу"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили слідство у справі народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних.

Як повідомляє пресслужба САП, матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

За даними слідства, нардеп отримав неправомірну вигоду за забезпечення перемоги у низці тендерів КП "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради.

Зокрема, йдеться про проведений у 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн гривень.

"Вже після оплати лікарнею вартості обладнання, йде мова про систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. гривень, що складає 30% від суми договору", – зазначається у повідомленні.

За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень (30% від вартості обладнання для проведення МРТ складає 11,25 млн гривень) та понад 398 тис. гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

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Як повідомлялося, 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили народного депутата під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Однак на місці вичнення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.

На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що знаходиться в лікарні, проте відмовився уточнювати, в якій. НАБУ змушене було оголосити його у розшук, після чого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.

Через дії нардепа та його адвоката обрання йому запобіжного загоду затягнулося до кінця травня. Врешті ВАКС відпустив Кузьміних під заставу у розмірі близько 50 тис. грн. Він досі є народним депутатом та входить до фракції "Слуга народу".