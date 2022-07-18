Рада ЄС затвердила збільшення військової допомоги для України до 2,5 мільярда євро

Рада Європейського Союзу ухвалила виділення п’ятого траншу з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро для підтримки українських військових.

Про це повідомив очільник Ради ЄС Шарль Мішель у Twitter.

Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей. Я вітаю політичну домовленість Ради ЄС щодо п’ятого траншу для України в рамках EPF", – зазначив написав він.



За його словами, загалом підтримка ЄС військовою технікою для ЗСУ вже становить 2,5 млрд євро.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував європейським партнерам за додаткові 500 млн євро у межах Європейського фонду миру та закликав до додаткової двосторонньої військової допомоги. Також він закликав до більш жорстких санкцій проти РФ.

"Санкції: енергетичне ембарго, обмеження цін на нафту, заборона всіх російських телеканалів. Я закликаю країни ЄС підтримати Спеціальний трибунал для злочину агресії проти України", – додав міністр у Twitter.

Як повідомлялося, попередні транші були погоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня та 24 травня 2022 року.