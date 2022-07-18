Петиція щодо заборони на роботу російської букмекерської компанії 1xBet набрала необхідні голоси

Петиція щодо заборони на роботу в Україні російського оператора азартних ігор 1xBet та анулювання його ліцензії на букмекерську діяльність набрала понад необхідні 25 тисяч голосів.

Про це свідчать дані сайту Офісу президента.

Із моменту реєстрації петиції 8 липня і станом на 14:15 її підписали 26 017 українців.

Автор документу Василь Лебєдєв стверджує, що "у розпал війни державні чиновники дозволяють російській компанії 1xBet працювати в Україні та заробляти гроші на громадянах України".

"Так, 30 березня 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала дві ліцензії – на букмекерську діяльность та роботу онлайн-казино - ТОВ "Твоя беттінгова компанія"", – зазначає він.

За його словами, формально компанія, яка отримала вказані ліцензії, зареєстрована в Україні та на громадян України. Однак, в документах, поданих цією компанією на отримання ліцензій, була подана заявка на роботу в Україні під брендом 1xBet.

Крім того, торговельні марки 1xBet, на які була видана ліцензія, зареєстровані в 2015 році на кіпрську компанію Navasard Limited, яка, за даними Forbes, належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну.

Також Лебєдєв стверджує, що через 3 місяці після отримання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" не проводить своєї діяльності на веб-сайті 1xbet.ua, на який отримала ліцензію, а проводить її на території України через нелицензійний веб-сайт 1xbet.com, що є порушенням закону.

Так, автор петиції вимагає, щоб КРАІЛ провела перевірку роботи російського оператора азартних ігор 1xbet в Україні, зафіксувала порушення в діях цього оператора, а також вжила всіх заходів щодо блокування роботи цього сайту та прийняла рішення про анулювання ліцензій, виданих ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино під російським брендом 1xBet.