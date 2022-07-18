"Контролюється відомим олігархом": Фонд держмайна не може відновити управління над "Тернопільобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над "Тернопільобленерго", де державі належить 50,99% акцій.

Про це в.о. голови ФДМУ Ольга Батова розповіла в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що Фонд держмайна за рішенням уряду передав державні пакети акцій обленерго в управління Міністерства енергетики.

"Крім одного – "Тернопільобленерго". Там дуже давня історія: у них не переведені в бездокументарну форму акції, а реєстр акціонерів знаходиться у компанії, яка просто не видає його. Технічно Міненерго не може забрати це обленерго, оскільки нема акцій, реєстру акціонерів і юридично нема чого забрати", – розповіла Батова.

"Знаємо, що обленерго контролюється одним відомим олігархом, в якого там юридично немає навіть 1 акції. Є кримінальні провадження. У нас є ідеї, як вирішити ситуацію, і ми намагаємося її реалізувати. Це до речі гарний приклад, чому приватизація потрібна. Тому що юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично – взагалі контролю не має над підприємством, навіть звільнити керівника неможливо, тому що це повноваження наглядової ради, яку неможливо призначити, так як неможливо призначити загальні збори через відсутність реєстру акціонерів, а на підприємстві хтось "заробляє" в цей час", – додала голова ФДМУ.

Як повідомлялося, 50,99% акцій "Тернопільобленерго" належить державі. Ще по 20% акцій контролюють кіпрські фірми Larva Investments і Bikontia Enterprises, які приписують Ігорю Коломойському та Костянтину Григоришину. В.о. голови правління – Iгор Юхимець.

Нагадаємо, у вересні минулого року Кабінет міністрів на виконання рішення РНБО виключив із переліку об'єктів великої приватизації п'ять обленерго: "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго" та "Хмельницькобленерго". Їх акції мали передати Міненерго.