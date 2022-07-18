Фонд держмайна пропонує продати "Центренерго" разом із державними шахтами

Фонд державного майна пропонує продати ПАТ "Центренерго" разом з державними шахтами одним лотом, для чого домагається відповідних змін у законодавстві.

Про це повідомила очільниця Фонду Ольга Батова, передає Інтерфакс-Україна.

"Потрібно зробити невелику зміну до закону, щоб ми мали право продавати одним лотом кілька об'єктів, і таким чином ми просто виставимо одним лотом "Центренерго" та шахти", – сказала вона в інтерв'ю агентству. При цьому вона зазначила, що норму про продаж одним пулом кількох об'єктів Фонд додав до законопроєкту №4572 про сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного та комунального майна, який 15 липня ухвалили у першому читанні.

Також Батова назвала помилковим рішення об'єднати ПАТ "Центренерго" із шахтами у вертикально інтегровану компанію з метою подальшого продажу.



"Два роки тому було прийнято рішення зробити вертикально інтегровану компанію, об'єднавши "Центренерго" та шахти, і потім саме її виставити на приватизацію. Але, на мою думку, рішення було помилковим, бо на всіх шахтах – борги, арешти, а у "Центренерго" "– інші акціонери, кредитори, дебітори. Шахти є державними підприємствами, а "Центренерго" акціонерним товариством", – пояснила очільниця Фонду держмайна.



За її словами, процес об'єднання в одну юридичну особу цих об'єктів – це тривала процедура, пов'язана з великими ризиками, зокрема, "ризиком включити у вертикально інтегровану компанію якусь зайву шахту, яка б просто вбила бізнес".



Водночас, на її думку, продаж кількох об'єктів одним лотом дозволить коригувати умови приватизації залежно від інтересу інвесторів.



"А так можна буде виставити на аукціон "Центренерго" з п'ятьма шахтами. Не буде продаватися – приберемо одну шахту і продамо з чотирма. Це дуже зручний механізм. Так можна продавати готелі, щоб це було цікавіше інвестору, оскільки мережевий гравець навряд чи захоче купити один об'єкт", – зазначила Батова.



При цьому вона припустила, що "Центренерго" може бути продано серед великих об'єктів до повного завершення воєнного стану поряд із Об'єднаною гірничо-хімічною компанією.