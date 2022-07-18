Рада звільнила голову Мінсоцполітики

Верховна Рада погодила відставку міністерки соціальної політики Марини Лазебної.

За відповідне рішення проголосували 277 народних депутаів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у Telegram.

За його словами, кандидаткою на посаду міністра соцполітики є Оксана Жолнович. Наразі вона є керівницею Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.

Гончаренко додав, що парламент планує завтра розглянути її призначення.

Нагадаємо, минулого тижня Марина Лазебна подала у відставку. Вона очолювала Мінсоціполітики з березня 2020 року, була призначена на посаду разом з урядом Дениса Шмигаля.