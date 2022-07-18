"Газпром" оголосив форс-мажор щодо постачання газу до Європи (оновлено)

Російський "Газпром" оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист "Газпрому" від 14 липня, адресований одному з великих європейських клієнтів.

У листі зазначається, що "Газпром" не в змозі виконати свої зобов’язання щодо постачання газу через "надзвичайні" обставини, які не залежать від нього. При цьому російський монополіст посилається на дію форс-мажорних обставин, починаючи з 14 червня.

Джерела агентства стверджують, що лист "Газпрому" стосується постачання газу трубопроводом "Північний потік" (Nord Stream 1), який є основним маршрутом експорту російського газу до Німеччини та за її межі.

Згодом стало відомо, що повідомлення "Газпрому" про форс-мажор отримала німецька компанія Uniper SE, яка зіткнулася із серйозними фінансовими труднощами через зниження постачання російського газу, пише Bloomberg.

В компанії офіційно заявили, що не згодні з оголошенням форс-мажору "Газпромом", назвавши використання цього формулювання необґрунтованим.

Як повідомлялося, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.