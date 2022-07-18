В Україні впроваджується енергетичне маркування за європейськими вимогами

В Україні впроваджується енергетичне маркування енергоспоживчої продукції за оновленими вимогами ЄС.

Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Держенергоефективності звертає увагу виробників, постачальників та розповсюджувачів техніки і обладнання на вимоги нового технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міненерго від 27 квітня 2022 року №164.

Регламент розроблено Держенергоефективності спільно з Міненерго на основі регламенту Європарламенту і Ради ЄС №2017/1369 від 4 липня 2017 року про встановлення рамок для енергетичного маркування та про скасування Директиви 2010/30/ЄС.

Цей технічний регламент передбачає маркування продукції та надання стандартної інформації щодо її енергоефективності, споживання енергії та інших ресурсів під час її використання, а також додаткову інформацію про продукцію за новими нормами ЄС.

Вимоги застосовуються до техніки та обладнання, що вводиться в обіг або в експлуатацію.

Постачальники повинні забезпечити, щоб кожна окрема одиниця продукції безкоштовно супроводжувалася точними друкованими етикетками та інформаційними листами продукції.

Розповсюджувач повинен:

демонструвати у видимий спосіб етикетку, надану постачальником або оприлюднену, зокрема, і для дистанційного продажу через інтернет;

надавати споживачам інформаційний лист продукції, а на запит – також і в друкованій формі у пункті продажу.

Постачальник і розповсюджувач також повинні зробити посилання на клас енергоефективності продукції у візуальній рекламі та технічних рекламних матеріалах для конкретної моделі.

"Енергетичне маркування – це європейський інструмент, який стимулює виробництво і використання саме енергоефективних товарів. На виконання закону України "Про енергетичну ефективність" ми впроваджуємо цілу систему енергомаркування енергоспоживчої продукції", – повідомив заступник Голови Держенергоефективності Віктор Білько.

Завдяки енергомаркуванню споживачі зможуть:

отримувати інформацію про технічні характеристики енергоспоживчих продуктів;

обирати більш енергоефективні товари;

зменшити споживання енергії;

використовувати енергоефективне та екологічне обладнання протягом тривалого строку експлуатації.

Українські підприємства матимуть рівні конкурентні можливості з європейськими виробниками енергоспоживчих товарів. Водночас імпортери будуть зобов’язані імпортувати тільки ті товари, що відповідатимуть вимогам технічного регламенту.

Впровадження енергомаркування також сприяє розробці інновацій та інвестуванню у виробництво енергоефективних товарів.

Вищезазначений наказ набирає чинності з 1 серпня 2023 року.