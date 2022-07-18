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Зеленський спростив звільнення працівників і скасував обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованим (оновлено)

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зеленський
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.

Відповідний законопроєкт №7251 повернуто з підписом президента 15 липня, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Парламент ухвалив його 1 липня. Під час його розгляду голова профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова внесла поправку, яка звілняє роботодавців від необхідності виплачувати зарплату військовозобов'язаним, призваним на службу під час мобілізації. Таким чином, за призваними на службу під час мобілізації зберігатиметься тільки місце роботи й посада.

На думку Третякової, держава нині може в достатній мірі профінансувати роботу військовослужбовців. За її словами, з проханням скасувати необхідність платити зарплати мобілізованим співробітникам зверталося багато роботодавців, зокрема з будівельної сфери, де мобілізовано до ЗСУ від 20% до 60% робітників.

Крім того, вказаним законом, запроваджується додаткова підстави для звільнення працівника – неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура вивільнення таких працівників.

Крім того, роботодавцю надається право на розірвання трудового договору з його ініціативи у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.

Закон також уточнює порядок призупинення дії трудового договору, оформлення відпусток, а також питання організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця тощо.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Андрей Сабалдырь
    Закинути сотні тисяч родин мобілізованих війсковослужбовців у жебратство під час розпалу війни - це дійсно вірне рішення, Володимере Олександровичу? Байки про те, що зарплатня військового зараз дуже-дуже смачна (45 тис грн), не працюють. Спробуйте прогодувати місяць на ці гроші родину. Наприклад, непрацюючу дружину та двох дітей, які знаходяться у евакуації. Є така старовинна мудрість - "Держава, яка не хоче годувати своє військо, буде годувати вороже". Вчіть історію.
  • Андрей Сабалдырь
    А ви покиньте свою роботу та родину та прямуйте до лав ЗСУ. Як я це зробив. І коли ваша родина вийде на вулицю з протягнутою рукою, тоді й подивимся на коментарі накшталт "бізнес не тягне" та "вчіть економіку".
  • Bodalux
    В Україні працює тільки Зеленський: спрощує, скасовує, покращує, відмазує, збільшує, забороняє, вирішує, контролює і навіть всю цю хрінь підписує І не треба забувати, що треба ще вивчити сценарій щоденних відосиків, на писку при цьому зобразити войовничий вигляд поки підмальовують синці від "недосипання і недоїдання" для максимального реалізму. Бенямарафон і ЗМІ повним ходом ліплять з цього лайна "татка нації" і зебілам це заходить на "ура".
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