Суд арештував колишнього голову АРМА Янчука із заставою у 5 мільйонів, – САП

Підозрюваного у справі про розтрату заарештованого майна на суму понад 426 млн грн начальника управління менеджменту активів центрального апарату АРМА заарештовано з альтернативою застави на суму 4,96 млн грн.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 вересня.

У разі внесення застави на особу буде покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст. 194 КПК Ураїни.

Як повідомлялося, раніше правоохоронці повідомили у цій справі про підозру колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Антону Янчуку.

За даними слідства, голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.

Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства "СЕТАМ", які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.

У ході досудового слідства встановлено чотири епізоди злочинної діяльності, а саме продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі "Ашан" (реальна вартість яких була зменшена у 18 разів); продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів) та продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн грн.

На сьогодні про підозру повідомлено колишньому голові АРМА, начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства "СЕТАМ", оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.