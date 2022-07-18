Рада схвалила запровадження трудових договорів з нефіксованим робочим часом

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №5161 у другому читанні підтримали 269 народних депутатів, свідчать дані на сайті парламенту.

Законом Кодекс законів про працю України доповнюється статтею 211 "Трудовий договір з нефіксованим робочим часом".

Такий трудовий договір визначається як "особливий вид трудового договору", яким встановлюються особливості режиму роботи, тривалості робочого часу, умови надання роботодавцем завдань для виконання працівником.

Згідно з законом, мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця має становити 32 години.

Працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звертатися до роботодавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору.

Водночас кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів.

Разом з тим, у законі відсутні особливості регулювання порядку, умов укладення такого договору, його строку, гарантій працівника при його укладенні, зміні чи припиненні, зауважує Головне юридичне управління Верховної Ради.