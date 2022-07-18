Рада дозволила безоплатну передачу водоканалів місцевій владі
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Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про безоплатну передачу майнових комплексів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства із державної в комунальну власність.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, прийняття відповідного законопроєкту №6060 у другому читанні на пленарному засіданні у понеділок підтримали 275 народних депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, питання передачі зумовлене необхідністю агрегації (об'єднання) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до адміністративно-територіального устрою України.
"Прийняття законопроекту спрямоване на вдосконалення системи управління у сфері забезпечення водної безпеки держави, розширення можливостей органів місцевого самоврядування для забезпечення модернізації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення", – йдеться у документі.