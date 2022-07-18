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Мінсоцполітики запустило інтерактивну мапу використання коштів із гуманітарного рахунку

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Міністерство соціальної політики України створило та надало доступ до інтерактивної мапи використання коштів з гуманітарного рахунку, який було відкрито Мінсоцполітики в Національному банку.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

"Мінсоцполітики завжди керується принципами прозорості та доброчесності. Відтепер у відкритому доступі на сайті Міністерства розміщена інформація про використання грошей з гуманітарного рахунку, який було відкрито в Національному банку України в перші дні повномасштабної війни. Інформація доступна для кожного та відображає скільки грошей було отримано на гуманітарний рахунок, скільки витрачено та залишок. Окрему увагу приділили відображенню звітності використання грошей по регіонах", – повідомила міністерка Марина Лазебна.

Інтерактивна мапа доступна за посиланням.

Отримані на гуманітарний рахунок кошти спрямовуються Міністерством соціальної політики на:

  • задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання;
  • забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів;
  • забезпечення населення товарами першої необхідності,
  • надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.

Автор: Галина Ялівець

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