Мінсоцполітики запустило інтерактивну мапу використання коштів із гуманітарного рахунку

Міністерство соціальної політики України створило та надало доступ до інтерактивної мапи використання коштів з гуманітарного рахунку, який було відкрито Мінсоцполітики в Національному банку.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

"Мінсоцполітики завжди керується принципами прозорості та доброчесності. Відтепер у відкритому доступі на сайті Міністерства розміщена інформація про використання грошей з гуманітарного рахунку, який було відкрито в Національному банку України в перші дні повномасштабної війни. Інформація доступна для кожного та відображає скільки грошей було отримано на гуманітарний рахунок, скільки витрачено та залишок. Окрему увагу приділили відображенню звітності використання грошей по регіонах", – повідомила міністерка Марина Лазебна.

Інтерактивна мапа доступна за посиланням.

Отримані на гуманітарний рахунок кошти спрямовуються Міністерством соціальної політики на: