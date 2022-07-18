Галущенко підтвердив створення державного трейдера електроенергії під керівництвом колишнього менеджера Ахметова
Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Це питання не мертве. Воно у процесі. Тому і передали АК "ЕКУ" до Мінекономіки, тому що в такому разі компанія не може бути під Міненерго, щоб не порушувати наші європейські зобов'язання", – сказав міністр.
За його словами, трейдер буде таким самим учасником ринку, як будь-який інший, а ключовим постачальником електроенергії для нього буде державна генерація.
"Мова не йде про монополію, якісь спеціальні правила або ексклюзивні винятки для держави – правила залишаться на всіх однакові", – запевнив Галущенко.
Водночас він зазначив, що ця ідея має певний опір, але вона насамперед спрямована на захист інтересів держави.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів наприкінці червня передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства "Енергетична компанія України", які перебували в управлінні Міністерства енергетики.
22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, було призначено колишнього голову трейдингової компанії з групи ДТЕК Ріната Ахметова Віталія Бутенка, який також є власником ТОВ "ТЕТ груп", відомого імпортом електроенергії з Білорусі минулого року.
Раніше телеграм-канал Монополіст з посиланням на джерела у Міненергетики писав, що очолюване Германом Галущенком міністерство планує створити єдиного державного трейдера, який буде експортувати електроенергію в Європейський союз.
Наприкінці оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.
Так, на першому добовому аукціоні на розподіл пропускної спроможності міждержавного перетину в напрямку Румунії НЕК "Укренерго" реалізувало всі доступні 100 МВт в кожній годині доби, щоденні аукціони на доступ до міждержавного перетину супроводжуються високою конкуренцією серед учасників, що дозволяє "Укренерго" отримувати рекордні прибутки.