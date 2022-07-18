Єгипет відмовився купувати російську пшеницю

Організатори запланованого на вівторок черговий тендер єгипетської GASC (держкомпанія із закупівлі продовольства) не допустили до участі в ньому постачальників російської та європейської пшениці.

Організатори тендеру чекають на участь у ньому пшениці зі США, Канади, Австралії, Аргентини, Бразилії на базисі C&F з оплатою через 180 днів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Постачання зерна заплановано з 16 по 30 вересня, з 1 по 15 жовтня, з 16 по 31 жовтня, з 1 по 15 листопада.

Як повідомлялося, у травні Росія намагалася продати Єгипту вкрадене в Україні зерно, однак завдяки втручанню українських дипломатів влада Єгипту вантаж прийняти відмовилася, після чого судно з ним вирушило до Сирії.