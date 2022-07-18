Євросоюз збільшить імпорт газу з Азербайджану для заміни російського

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали меморандум про збільшення обсягів постачання природного газу до Європи.

За словами очільниці Єврокомісії, домовленість передбачає збільшення імпорту азербайджанського газу до 20 мільярдів кубометрів газу на рік до 2027 року, повідомляє пресслужба ЄК.

"Вже до жорстокого вторгнення Росії в Україну постачання російського газу до Європи не було надійним. Тому Європейський Союз вирішив диверсифікуватися від Росії та повернутися до більш надійних партнерів. І я рада зарахувати до них Азербайджан", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що підписаний меморандуму передбачає розширення Південного газового коридору, потужність якого дозволяє транспортувати до ЄС понад 8 мільярдів кубометрів газу на рік.

"Ми за кілька років розширимо його потужність до 20 мільярдів кубометрів. З наступного року маємо вийти вже на 12 мільярдів кубометрів. Це допоможе компенсувати скорочення поставок російського газу та зробить значний внесок у безпеку постачання в Європі", – сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії додала, що меморандумі також передбачає співпрацю у розвитку відновлюваних джерел енергії, а також скорочення викидів метану по всьому ланцюгу постачання газу.

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Як повідомлялося, у 2021 році Азербайджан експортував 19,2 млрд куб. м газу, зокрема понад 8 млрд куб. м – до Європи.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.