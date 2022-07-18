Зеленський вніс у Раду подання про звільнення голови СБУ Баканова

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Відповідний проєкт постанови зареєстровано 18 липня під №7564, повідомляється на сайті парламенту.

За даними народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, Верховна Рада розгляне це подання першим пунктом на найближчому пленарному засіданні, яке має відбутися вже завтра.

Як повідомлялося, напередодні Зеленський відсторонив Баканова від виконання обов’язків та призначив тимчасовим керівником СБУ Василя Малюка.

Президент також відсторонив від виконання обов’язків генпрокурорку Ірину Венедіктову.