Єврокомісія готує план негайного обмеження споживання газу через Росію, – FT

Єврокомісія планує закликати країни ЄС "негайно" зменшити споживання газу, попереджаючи, що без цього існує ризик дефіциту палива цієї зими на тлі обмеження постачання з Росії.

З цією метою Єврокомісія вже наступного тижня надасть країнам Євросоюзу добровільні цілі щодо зменшення споживання газу, які у випадку серйозних проблем із постачанням палива стануть обов’язковими, пише Financial Times з посиланням на проєкт відповідного документа.

"Спільні дії зараз будуть менш руйнівними та витратними, сприятимуть солідарності та уникнуть необхідності незапланованих і неузгоджених дій пізніше у можливій кризовій ситуації з нестачею запасів газу", – йдеться у документі.

Проєкт документа не містив точних цифр, але очікується, що вони з’являться в остаточній версії документа, яку планують оприлюднити у середу.

За словами одного з європейських чиновників, наразі тривають переговори щодо того, які покарання можуть бути застосовані, якщо окремі країни відмовлятимуться дотримуватися цільових рівнів зменшення споживання газу у випадку, коли вони стануть обов’язковими.

Єврокомісія вдалася до цього кроку після того, як Міжнародне енергетичне агентство попередило, що зусиль щодо диверсифікації джерел газу в умовах скорочення постачання з РФ вже недостатньо і Європі доведеться обмежувати споживання щоб заповнити сховища напередодні зими.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль наголосив, сказав, що Європа зіткнулася з "червоною тривогою" і що потрібні "значні додаткові скорочення", щоб "підготувати Європу до майбутньої суворої зими". Зокрема, МЕА закликає зменшити витрати енергії для кондиціонерів влітку та запровадити аукціони на постачання газу для промисловості.

Раніше Європа імпортувала з Росії приблизно 40% газу, але після вторгнення Росії в Україну Москва дедалі частіше використовувала постачання енергії як зброю проти ЄС. За даними Єврокомісії, постачання газу до ЄС з Росії впало до менш ніж 30% від середнього показника між 2016 і 2021 роками.

Європа імпортувала загалом 155 мільярдів кубометрів газу з Росії в 2021 році і споживає на рік близько 400 млрд кубометрів.

З оцінками Єврокомісії, подальше скорочення поставок російського газу може призвести до падіння ВВП ЄС до 1,5%.

Читайте також: Євросоюз збільшить імпорт газу з Азербайджану для заміни російського

Як повідомлялося, напередодні російський "Газпром" оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Крім того, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.