Рада схвалила відстрочку від мобілізації для науковців та викладачів

Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7352 за основу підтримали 318 народних депутатів, свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, документ розроблено "з метою збереження педагогічного (викладацького) та наукового кадрового потенціалу України".

Для цього пропонується поширити право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Як повідомлялося, Верховна Рада також схвалила за основу проєкт закону, яким пропонується надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також під час дії воєнного стану.