Виплати за держоблігаціями перевищили запозичення на 22 мільярди, – Нацбанк
Про це свідчать дані депозитарію Національного банку.
Так, із 24 лютого до 18 липня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 90,45 млрд грн, $1,53 млрд та 168 млн євро. Водночас залучено від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку близько 85,83 млрд грн, $826,6 млн та 283,4 млн євро.
Якщо в березні обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП на 10,66 млрд грн перевищував суму погашень за цими інструментами, то у квітні, травні та червні сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним та становило -2,85 млрд грн, -411,0 млн грн та -20,99 млрд грн відповідно.
Зазначається, що минулого тижня уряд підвищив ставки за доларовими ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних. Водночас ставки за облігаціями, номінованими у гривні та євро, упродовж дії воєнного часу не змінювалися.
Щодо військових облігацій, то станом на 18 липня найбільший портфель утримують банки – первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить: 11,78 млрд грн (14,1% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні); $133,4 млн (16% від загального обсягу доларових військових ОВДП) та 136,5 млн євро (48,6% від обсягу єврових ОВДП).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,4 млрд грн.