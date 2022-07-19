Fitch знизив рейтинг Білорусі до дефолтного рівня через виплату боргів у рублях (оновлено)

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті для Республіки Білорусь із "C" до "RD" – "обмеженого дефолту".

Водночас рейтинг євробондів Білорусі з погашенням у 2027 році знижено до рівня "D" ("дефолт"), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Після того, як 13 липня минув пільговий 14-денний період для купонних виплат за євробондами з погашенням у 2027 році, ми знизили довгостроковий рейтинг Білорусії в іноземній валюті до "RD", а рейтинг вказаних облігацій – до "D", – йдеться у повідомленні агентства.

Міністерство фінансів країни, рада міністрів та Національний банк Білорусі 29 червня оголосили, що платежі за єврооблігаціями у доларах США будуть прводитись у білоруських рублях на рахунок в АСБ "Беларусбанк".

У повідомленні Fitch наголошується, що платіж у нацвалюті "суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах". Відповідно до цієї документації, платіж не було здійснено після закінчення пільгового періоду.

Fitch 7 липня у зв'язку з виплатою купона за євробондами Belarus-27 у білоруських рублях знизило рейтинг Білорусі в іноземній валюті до "C" з "CCC" і попередило, що якщо платежі з цього випуску не будуть здійснені відповідно до початкових умов до 13 липня, то агентство вважатиме це дефолтом і зменшить РДЕ Білорусі до "RD" (обмежений дефолт), а рейтинг цього випуску єврооблігацій – до "D".

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Як повідомлялося, агентство Moody's 14 липня також заявило, що вважає дефолтом виплату купону за єврооблігаціями у білоруських рублях.

Водночас агентство S&P Global Ratings 15 липня не стало знижувати рейтинги Білорусі та підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги в іноземній валюті на рівні "CC/C", зберігши їх у списку CreditWatch (на перегляді) з "негативним" прогнозом.

При цьому агентство попередило, що знизить рейтинги до переддефолтного рівня "SD", якщо купонна виплата за єврооблігаціями з погашенням у 2027 році не буде проведена у доларах США до кінця 30-денної відстрочки, зазначеної в умовах облігацій.

Як повідомлялося, раніше влада Білорусі заявила що, країна виконуватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях через неможливість проведення платежів в інвалюті у зв'язку із західними санкціями. Аналогічне рішення до цього прийняла Росія.

Наразі в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму $3,25 млрд. Востаннє Білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на $500 млн під 6,125% і 10-річні на $750 млн під 6,375%. Організаторами розміщення виступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank та "Ренесанс Капітал". У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.