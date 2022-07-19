Мінцифри анонсувало англомовну версію закордонного паспорта, прав та техпаспорта в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації працює над перекладом закордонного паспорту, водійського посвідчення та технічного паспорту на англійську мову.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Розповідав вам, що деякі цифрові документи у "Дії" матимуть англійську версію. Сьогодні з командою розглянули конкретні приклади реалізації цього. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді", – наголоси він.

За словами міністра, це черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії".

Наразі Мінцифри завершує технічні деталі щодо розробки та невдовзі запустить бета-тестування послуги.