Мінцифри анонсувало англомовну версію закордонного паспорта, прав та техпаспорта в "Дії"
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Міністерство цифрової трансформації працює над перекладом закордонного паспорту, водійського посвідчення та технічного паспорту на англійську мову.
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
"Розповідав вам, що деякі цифрові документи у "Дії" матимуть англійську версію. Сьогодні з командою розглянули конкретні приклади реалізації цього. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді", – наголоси він.
За словами міністра, це черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії".
Наразі Мінцифри завершує технічні деталі щодо розробки та невдовзі запустить бета-тестування послуги.