Польща просуває у Євросоюзі санкції проти російського газу, нафтопровідної нафти та ІТ-компаній, – ЗМІ

Польща під час обговорень щодо наступних санкцій Євросоюзу проти Росії висловлюється за розширення їх на російський газ та решту нафти.

Про це повідомляє PAP із посиланням на джерела, передає Європейська правда.

Зазначається, що міністр закордонних справ Збігнєв Рау відкрито заявляв про необхідність санкцій проти усіх компаній, які напряму або опосередковано причетні до російської агресії, а також продукції подвійного призначення.

Джерелам агентства також стало відомо, що Польща порушує питання про трубопровідну нафту – або принаймні дуже високі тарифи на неї, решту російських банків, російський газ – передусім скраплений, ІТ-сферу і дорожній та морський транспорт.

Також висувалася ідея про ембарго на продукцію, яку можна безпроблемно імпортувати від інших виробників, як сталь, бітум, меблі.

У польській дипломатії висловлюють думку, що газове ембарго варто обговорювати до того, як РФ сама зупинить постачання газу до Європи, що може статися у найближчі тижні.

Як повідомлялося, 15 липня Європейська комісія офіційно представила новий пакет санкції проти Росії. Зокрема, нові санкції передбачають запровадження заборони на імпорт російського золота, заходи для посилення контролю над експортом товарів подвійного використання та передових технологій в РФ, а також посилення вимог до звітності щодо заморожування російських активів.