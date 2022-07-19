Сербія придбала в Угорщини пів мільярда кубометрів газу

Міністр фінансів Сербії Сініша Малі оголосив, що Сербія придбала в Угорщини 500 млн кубометрів газу, він зберігатиметься в угорських сховищах.

Про це повідомляє Euractive.



При цьому міністр не уточнив, звідки Угорщина, яка не виробляє викопного палива, придбала цей газ. Сербія вже перерахувала Угорщині авансовий платіж у розмірі 250 млн євро і має намір надіслати ще один платіж наприкінці липня.



Малі сказав, що компаніями, які постачають газ, є MVM і MET, і що вищезазначена кількість газу буде зберігатися в Угорщині до 1 жовтня.



Відповідно до угоди, Сербія матиме право використовувати добовий обсяг у 3 млн кубометрів у жовтні. У період листопада по лютий обсяг буде подвоєно до 6 млн кубометрів, а в березні – знову повернеться до 3 млн кубометрів.



Серби заповнюють своє сховище в Банатському дворі, і, за словами політика, доступ до цих запасів, що зберігаються в Угорщині, а також дешевий російський газ гарантують, що і населення, і промисловість переживуть зиму.



Малі також зазначив, що завдяки китайським друзям вони придбають вугілля, але додав, що країна має намір підписати угоди з 11 країнами, щоб забезпечити їм достатньо джерел енергії.



Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто минулого тижня заявив, що газові сховища Угорщини заповнені на 44%.

Раніше Європарламент закликав Сербію негайно приєднатися до санкційних рішень Євросоюзу проти РФ.

Як повідомлялося, Сербія планує знизити залежність від російського газу на 40% у другій половині 2023 року. Зараз країна увесь газ отримує з РФ.