"Нафтогаз" завершує підготовку звернення до арбітражу проти "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" з юристами наступного тижня розпочне заключний етап підготовки звернення до міжнародного арбітражу проти "Газпрому" за скорочення транзиту природного газу через територію України нижче законтрактованих обсягів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.



"Газпром" відмовився вести будь-які переговори у двосторонньому форматі. Тому наступного тижня ми зустрічаємося з нашими юристами та завершимо підготовку відповідного представлення про новий арбітраж. Якщо не станеться дива до 21 липня, у нас деякий час піде на підготовку звернення – це складна система документації за участю великої кількості юристів та експертів, і вже найближчим часом подамо позов", – сказав він.



За словами Вітренко, чинний контракт передбачає, що місцем проведення арбітражу стане Цюріх.

Раніше Вітренко розповідав, що "Нафтогаз" розпочав передарбітражну процедуру через невиконання "Газпромом" умови "качай або плати" за контрактом на організацію транзиту природного газу. За його словами, невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом тягне за собою порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому у 2018 році арбітражі на суму $12,2 млрд.

"Якщо вони не виконують зобов'язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не лише контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не лише на суму недоплати, а й на $12,2 млрд , які ми відкликали з арбітражу", – казав Вітренко.

Як повідомлялося, раніше Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Відповідно до підписаного 20 грудня 2019 року міжурядового протоколу Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від існуючих позовів, та підписанням транзитної угоди на 5 років.



Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.



Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.