СБУ ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала електроенергію на сотні тисяч гривень, – СБУ

Служба безпеки ліквідувала підпільний центр з майнінгу криптовалют на Харківщині, який щомісяця викрадав промислові об’єми державної електроенергії на сотні тисяч гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

При цьому зазначається, що систематичне перевантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням до житлових будинків та критичної інфраструктури у прифронтових районах.

За даними слідства, до створення майнінг-центру причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.

Зловмисники використовували понаднормові обсяги необлікованої електроенергії, яку отримували через незаконне підключення до мережі.

Під час обшуків у них виявили комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання з доказами злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам нелегального бізнесу про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.