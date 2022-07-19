СБУ ліквідувала підпільну криптоферму, яка викрадала електроенергію на сотні тисяч гривень, – СБУ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
При цьому зазначається, що систематичне перевантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням до житлових будинків та критичної інфраструктури у прифронтових районах.
За даними слідства, до створення майнінг-центру причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.
Зловмисники використовували понаднормові обсяги необлікованої електроенергії, яку отримували через незаконне підключення до мережі.
Під час обшуків у них виявили комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання з доказами злочинної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам нелегального бізнесу про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.