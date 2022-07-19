Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ

Верховна Рада підтримала звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Про це повідомляє народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 265 нардепів.

Зазначимо, що Баканов обіймав посаду голови СБУ з 29 серпня 2019 року.

Як повідомлялося, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Баканова від виконання обов’язків та призначив тимчасовим керівником СБУ Василя Малюка.

Президент також відсторонив від виконання обов’язків генпрокурорку Ірину Венедіктову.