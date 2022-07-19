Рада схвалила законопроєкт про особливі правові та соціальні гарантії для громадян Польщі
Як повідомляє народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко, за прийняття відповідного законопроєкту №7550 у першому читанні проголосував 321 нардеп.
Відповідно до проєкту закона, громадяни Польщі зможуть перебувати легально на території України впродовж 18 місяців, вчитися у навчальних закладах, отримувати медичну допомогу, працевлаштовуватися без дозволу на працю іноземцям, отримувати соціальні виплати тощо.
Нагадаємо, 11 липня президент Володимир Зеленський вніс у ВР проєкт про особливий статус для громадян Польщі. Документ передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних до встановлених в ухваленому 12 березня 2022 року польському законі "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".